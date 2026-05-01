Rencontre avec Cécile Baudin Médiathèque Salins-les-Bains
Rencontre avec Cécile Baudin Médiathèque Salins-les-Bains samedi 23 mai 2026.
Salins-les-Bains
Rencontre avec Cécile Baudin
Médiathèque 8 Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Rencontrez l’autrice de Deuil de Sel
En partenariat avec Salins Pays du Livre.
Deuil de Sel, Une enquête de Claire Le Vaillant
Après des études scientifiques et une carrière dans le transport puis le BTP, Cécile Baudin se lance dans l’écriture en 2019.
Deuil de sel est son quatrième roman, qu’elle a choisi de situer dans la ville de Salins-les-Bains !
Jura, été 1960
A Salins-les-Bains, petite commune thermale de montagne, des évènements anormaux se produisent, et fissurent l’apparente tranquillité de la communauté Des animaux domestiques disparaissent, un mystérieux corbeau dénonce les turpitudes des habitants, l’épouse d’un notable se suicide, avant qu’un meurtre effroyable ne conclue cette sinistre série.
Table de vente par la Maison de la Presse Marguet. .
Médiathèque 8 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr
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English : Rencontre avec Cécile Baudin
L’événement Rencontre avec Cécile Baudin Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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