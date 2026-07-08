Découverte Switch 2 Médiathèque Salins-les-Bains
vendredi 14 août 2026 · Médiathèque · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Découverte Switch 2
Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 13:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-28
Découverte de la Switch 2
Sur Mario Kart World.
Animation , sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sous réserve de la signature de la charte. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 7 ans. .
Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr
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English : Découverte Switch 2
L’événement Découverte Switch 2 Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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