Découverte Switch 2 Médiathèque Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Découverte Switch 2

Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 13:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-28

Découverte de la Switch 2

Sur Mario Kart World.

Animation , sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sous réserve de la signature de la charte. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 7 ans. .

Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr

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English : Découverte Switch 2

L’événement Découverte Switch 2 Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA