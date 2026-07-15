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AGENDA · Salins-les-Bains

Colloc Le Thermal Salins-les-Bains

vendredi 31 juillet 2026 · Le Thermal · Salins-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Thermal
Adresse
1 Place des Alliés
Ville
39110 Salins-les-Bains
Département
Jura
Tarif

Salins-les-Bains

Colloc

Le Thermal 1 Place des Alliés Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Concert DJ set à la brasserie Le Thermal
Réservation fortement conseillée   .

Le Thermal 1 Place des Alliés Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 10 19  contact@lethermal.com

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English : Colloc

L’événement Colloc Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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