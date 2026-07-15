AGENDA · Salins-les-Bains
Colloc Le Thermal Salins-les-Bains
vendredi 31 juillet 2026 · Le Thermal · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Colloc
Le Thermal 1 Place des Alliés Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert DJ set à la brasserie Le Thermal
Réservation fortement conseillée .
Le Thermal 1 Place des Alliés Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 10 19 contact@lethermal.com
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English : Colloc
L’événement Colloc Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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