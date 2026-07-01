Créez votre jeu de 7 familles Rue de la République Salins-les-Bains
vendredi 17 juillet 2026 · Rue de la République · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Créez votre jeu de 7 familles
Rue de la République Médiathèque Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 13:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Créez votre jeu de 7 familles sur les héros de votre enfance !
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Possibilité d’imprimer vos créations par la suite !
Atelier , sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. Mezzanine accès sans ascenseur .
Rue de la République Médiathèque Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr
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English : Créez votre jeu de 7 familles
L’événement Créez votre jeu de 7 familles Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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