Créez votre jeu de 7 familles Rue de la République Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Créez votre jeu de 7 familles

Rue de la République Médiathèque Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 13:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Créez votre jeu de 7 familles sur les héros de votre enfance !

Retrouvez Jordan pour créer un jeu de 7 familles sur les héros de votre enfance Astérix, Zorro, la Panthère rose, Mario…

Possibilité d’imprimer vos créations par la suite !

Atelier , sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. Mezzanine accès sans ascenseur .

Rue de la République Médiathèque Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr

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English : Créez votre jeu de 7 familles

L’événement Créez votre jeu de 7 familles Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA