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AGENDA · Salins-les-Bains

Créez votre jeu de 7 familles Rue de la République Salins-les-Bains

vendredi 17 juillet 2026 · Rue de la République · Salins-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Rue de la République
Adresse
Médiathèque
Ville
39110 Salins-les-Bains
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Salins-les-Bains

Créez votre jeu de 7 familles

Rue de la République Médiathèque Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 13:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

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Rue de la République Médiathèque Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77  mediatheque.salins@cc-aps.fr

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English : Créez votre jeu de 7 familles

L’événement Créez votre jeu de 7 familles Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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