Visite de Poligny Office de tourisme Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Visite de Poligny

Office de tourisme 63 grande rue Salins-les-Bains Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27

Suivez le guide à travers les rues de la capitale du Comté !

Rendez-vous à l’OT 10 minutes avant pour le départ. .

Office de tourisme 63 grande rue Salins-les-Bains 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Visite de Poligny

L’événement Visite de Poligny Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA