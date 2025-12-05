Visite de Poligny Office de tourisme Salins-les-Bains
Visite de Poligny Office de tourisme Salins-les-Bains mercredi 8 juillet 2026.
Salins-les-Bains
Visite de Poligny
Office de tourisme 63 grande rue Salins-les-Bains Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-12 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27
Suivez le guide à travers les rues de la capitale du Comté !
Rendez-vous à l’OT 10 minutes avant pour le départ. .
Office de tourisme 63 grande rue Salins-les-Bains 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de Poligny
L’événement Visite de Poligny Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Salins-les-Bains (Jura)
- Salins-les-Bains, la bien nommée Grande Saline de Salins-les-Bains Salins-les-Bains 30 juin 2026
- Marsupilami Salle de cinéma (médiathèque) Salins-les-Bains 1 juillet 2026
- Entrée en matière Le Bocal Salins-les-Bains 1 juillet 2026
- Les enfants de la Résistance Salle cinéma (médiathèque) Salins-les-Bains 1 juillet 2026
- Ma voix est libre Grigniotte café Salins-les-Bains 3 juillet 2026