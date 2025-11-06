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Salins-les-Bains, la bien nommée Grande Saline de Salins-les-Bains Salins-les-Bains

Salins-les-Bains, la bien nommée Grande Saline de Salins-les-Bains Salins-les-Bains

Salins-les-Bains, la bien nommée Grande Saline de Salins-les-Bains Salins-les-Bains mardi 30 juin 2026.

Lieu : Grande Saline de Salins-les-Bains

Adresse : 3 Place des Salines

Ville : 39110 Salins-les-Bains

Département : Jura

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Salins-les-Bains

Salins-les-Bains, la bien nommée

Grande Saline de Salins-les-Bains 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:30:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Conférence
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Sur réservation   .

Grande Saline de Salins-les-Bains 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92  accueil@grande-saline.com

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English : Salins-les-Bains, la bien nommée

L’événement Salins-les-Bains, la bien nommée Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-25 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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