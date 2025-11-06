Salins-les-Bains, la bien nommée Grande Saline de Salins-les-Bains Salins-les-Bains
Salins-les-Bains, la bien nommée Grande Saline de Salins-les-Bains Salins-les-Bains mardi 30 juin 2026.
Salins-les-Bains
Salins-les-Bains, la bien nommée
Grande Saline de Salins-les-Bains 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:30:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Conférence
Rejoignez Raphaël Favreaux pour une conférence exclusive dédiée à son nouvel ouvrage sur le patrimoine de Salins-les-Bains. L’auteur y partage ses recherches et son regard passionné sur les trésors historiques qui nous entourent.
Sur réservation .
Grande Saline de Salins-les-Bains 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com
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English : Salins-les-Bains, la bien nommée
L’événement Salins-les-Bains, la bien nommée Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-25 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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