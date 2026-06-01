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Destockage Saint Vincent de Paul Salins-les-Bains

Destockage Saint Vincent de Paul Salins-les-Bains dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Saint Vincent de Paul

Adresse : 16 Rue du Maquis des Glières

Ville : 39110 Salins-les-Bains

Département : Jura

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Salins-les-Bains

Destockage

Saint Vincent de Paul 16 Rue du Maquis des Glières Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Journée de déstockage vaisselle, Bibelots, meubles.   .

Saint Vincent de Paul 16 Rue du Maquis des Glières Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 20 38 

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English : Destockage

L’événement Destockage Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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