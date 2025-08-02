Brocante Salins-les-Bains
dimanche 16 août 2026 · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Brocante
Rue de la Liberté Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Au programme bonnes affaires, découverte du café associatif à l’avenir
Exposants 2€ le mètre
Organisateur: Les commerçants de la rue de la Liberté et la ville de Salins les Bains .
Rue de la Liberté Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 05 23 48
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English : Brocante
L’événement Brocante Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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