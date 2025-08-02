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AGENDA · Salins-les-Bains

Brocante Salins-les-Bains

dimanche 16 août 2026 · Salins-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Rue de la Liberté
Ville
39110 Salins-les-Bains
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Salins-les-Bains

Brocante

Rue de la Liberté Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Au programme bonnes affaires, découverte du café associatif à l’avenir

Exposants 2€ le mètre

Organisateur: Les commerçants de la rue de la Liberté et la ville de Salins les Bains   .

Rue de la Liberté Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 05 23 48 

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English : Brocante

L’événement Brocante Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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