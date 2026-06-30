Informations pratiques

Salins-les-Bains

Marché de Salins

Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15

Cet été, le marché de Salins-les-Bains accueille un concert chaque samedi matin. .

Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 12 mairie@mairie-salinslesbains.fr

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English : Marché de Salins

L’événement Marché de Salins Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA