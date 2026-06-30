Marché de Salins Salins-les-Bains
samedi 4 juillet 2026 · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Marché de Salins
Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15
Cet été, le marché de Salins-les-Bains accueille un concert chaque samedi matin. .
Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 12 mairie@mairie-salinslesbains.fr
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English : Marché de Salins
L’événement Marché de Salins Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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