Ciné Plein’air Rue du Docteur Germain Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Ciné Plein’air

Rue du Docteur Germain Cour de l’ancien hôpital Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-18 23:30:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-18

21/07 projection du film “Un ours dans le Jura” à partir de 8 ans

– Cour de l’ancien hôpital

– à partir de 19h buvette et petite restauration au Profit du club bricolage

– et les Glaces de Marie

4/08 projection du film “Dragons”

– Cour de l’ancien hôpital

– à partir de 19h buvette et petite restauration au profit du Cyclo des 2 forts

– et les Glaces de Marie

– les cuirs aux fruits et les popcorns d’A l’ombre du Verger

18/08 projection du film “la Grande Vadrouille”

– Cour de l’ancien hôpital

– à partir de 19h buvette et petite restauration au profit du JSBC

– et les Glaces de Marie

– les cuirs aux fruits et les popcorns d’A l’ombre du Verger

En cas de mauvais temps les projections se feront dans la salle Guigone de Salins .

Rue du Docteur Germain Cour de l’ancien hôpital Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 12 mairie@mairie-salinslesbains.fr

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English : Ciné Plein’air

L’événement Ciné Plein’air Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA