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AGENDA · Salins-les-Bains

Ciné Plein’air Rue du Docteur Germain Salins-les-Bains

mardi 4 août 2026 · Rue du Docteur Germain · Salins-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue du Docteur Germain
Adresse
Cour de l'ancien hôpital
Ville
39110 Salins-les-Bains
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Salins-les-Bains

Ciné Plein’air

Rue du Docteur Germain Cour de l’ancien hôpital Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-18 23:30:00

Date(s) :
2026-08-04 2026-08-18

21/07 projection du film “Un ours dans le Jura” à partir de 8 ans
– Cour de l’ancien hôpital
– à partir de 19h buvette et petite restauration au Profit du club bricolage
– et les Glaces de Marie

4/08 projection du film “Dragons”
– Cour de l’ancien hôpital
– à partir de 19h buvette et petite restauration au profit du Cyclo des 2 forts
– et les Glaces de Marie
– les cuirs aux fruits et les popcorns d’A l’ombre du Verger

18/08 projection du film “la Grande Vadrouille”
– Cour de l’ancien hôpital
– à partir de 19h buvette et petite restauration au profit du JSBC
– et les Glaces de Marie
– les cuirs aux fruits et les popcorns d’A l’ombre du Verger

En cas de mauvais temps les projections se feront dans la salle Guigone de Salins   .

Rue du Docteur Germain Cour de l’ancien hôpital Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 12  mairie@mairie-salinslesbains.fr

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English : Ciné Plein’air

L’événement Ciné Plein’air Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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