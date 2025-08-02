Sous le sapin Le Bocal Salins-les-Bains
Sous le sapin Le Bocal Salins-les-Bains samedi 1 août 2026.
La couleur dans tous ses états
Le Bocal 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-01
Exposition d’artisanat d’art
Pluridisciplinaire
Le Bocal est un lieu d’exposition dédié aux métiers d’art. Sa programmation, d’avril à décembre, propose tous les mois un thème différent pour une mise en lumière des multiples facettes de l’artisanat.
L’association Le Bocal est membre associé des Ateliers d’Art de France depuis 2020.
Nous organisons des événements accueillant du public et destinés à mettre en valeur les artisans d’art et les techniques qu’ils emploient. Ces actions peuvent également prendre la forme de conférences, ateliers, stages, démonstrations, formations & édition de publications. .
Le Bocal 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 41 21 68 contact@galerielebocal.art
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English : La couleur dans tous ses états
L’événement La couleur dans tous ses états Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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