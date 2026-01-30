Contrebande du sel en Franche-Comté La Grande Saline de Salins-les-Bains Salins-les-Bains

Contrebande du sel en Franche-Comté

La Grande Saline de Salins-les-Bains

Début : 2026-03-25 17:30:00

fin : 2026-03-25 18:30:00

2026-03-25

Conférence la contrebande de sel en Franche-Comté au XVIII siècle

Dans le cadre de l’événement national Les Nocturnes de l’Histoire, une conférence ouverte à tous propose de plonger au cœur d’un pan méconnu de l’histoire régionale la contrebande du sel, ou faux-saunage , en Franche-Comté au XVIII? siècle.

Cette conférence d’une heure, animée par André Ferrer, historien et maître de conférences honoraire à l’Université de Franche-Comté, sera suivie d’un temps d’échange avec le public.

Au XVIII siècle, le sel est un produit essentiel mais lourdement taxé par la gabelle, impôt particulièrement inégal selon les provinces. Tandis que les habitants de Champagne, Bourgogne, Bresse ou Bugey paient leur sel à prix fort, les Suisses bénéficient de privilèges leur permettant de l’acheter bien moins cher. Cette disparité favorise l’essor d’un important trafic clandestin entre les territoires voisins.

Fraudes dans les salines, contrebande sur les chemins du sel, réseaux organisés le faux-saunage devient une activité répandue malgré une répression sévère. Sous Louis XIV, la législation prévoit même la peine de mort ou les galères dans les cas les plus graves. De nombreux tribunaux des gabelles voient le jour à Salins, Jussey, Gray, Dole, Lons-le-Saunier, Saint-Amour, Saint-Claude ou encore Dijon pour lutter contre ces trafics.

Si ces pratiques perdurent jusqu’à la Révolution, leur ampleur décline progressivement au profit d’autres marchandises plus rentables. La suppression de la gabelle à la Révolution française met finalement un terme à cette économie clandestine.

À travers cette conférence, le public est invité à découvrir comment fiscalité, frontières et inégalités ont façonné des pratiques de résistance et une véritable économie parallèle au cœur de la Franche-Comté d’Ancien Régime.

Ouvert à tous

Durée 1 heure de conférence suivie d’un échange avec le public

Sur réservation .

La Grande Saline de Salins-les-Bains 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté

