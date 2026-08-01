Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes Grande Saline Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes

Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

L’Orchestre Français des Jeunes fait une halte à la Grande Saline et vous propose un concert de quintet de cuivres dans la galerie souterraine.

Chaque année, l’Orchestre Français des Jeunes offre à une centaine d’étudiants des conservatoires et écoles de musique de toute la France la possibilité de travailler dans des conditions professionnelles sous la direction d’un chef de renommée internationale et de jouer dans les plus belles salles de France et d’Europe.

Venez découvrir le répertoire classique jouée par des musiciens talentueux dans la galerie souterraine.

Le concert est gratuit et dure environ 1 heure. La galerie souterraine est accessible uniquement par un escalier de 50 marches. Température dans le souterrain 12°C.

Sur réservation au 03.84.73.10.92 ou www.grande-saline.com .

Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com

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English : Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes

L’événement Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON