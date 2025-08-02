Jean-Luc Dufay Maison du Géant Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Jean-Luc Dufay

Maison du Géant 1 Place Saint-Anatoile Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29 2026-08-30

Belle exposition des peintures de Jean Luc Dufay dans la cave du Géant.

Une promenade fraîche et contemplative dans les paysages délicats et colorés du peintre bisontin, où la nature exulte dans toute sa force et sa douceur.

Fortement recommandée…

Organisateur la Maison du Géant .

Maison du Géant 1 Place Saint-Anatoile Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté lamaisondugeant@orange.fr

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English : Jean-Luc Dufay

L’événement Jean-Luc Dufay Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA