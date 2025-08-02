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AGENDA · Salins-les-Bains

Jean-Luc Dufay Maison du Géant Salins-les-Bains

samedi 1 août 2026 · Maison du Géant · Salins-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison du Géant
Adresse
1 Place Saint-Anatoile
Ville
39110 Salins-les-Bains
Département
Jura
Tarif

Salins-les-Bains

Jean-Luc Dufay

Maison du Géant 1 Place Saint-Anatoile Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29 2026-08-30

Belle exposition des peintures de Jean Luc Dufay dans la cave du Géant.
Une promenade fraîche et contemplative dans les paysages délicats et colorés du peintre bisontin, où la nature exulte dans toute sa force et sa douceur.
Fortement recommandée…
Organisateur la Maison du Géant   .

Maison du Géant 1 Place Saint-Anatoile Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté   lamaisondugeant@orange.fr

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English : Jean-Luc Dufay

L’événement Jean-Luc Dufay Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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