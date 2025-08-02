Jean-Luc Dufay Maison du Géant Salins-les-Bains
samedi 1 août 2026 · Maison du Géant · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Jean-Luc Dufay
Maison du Géant 1 Place Saint-Anatoile Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29 2026-08-30
Belle exposition des peintures de Jean Luc Dufay dans la cave du Géant.
Une promenade fraîche et contemplative dans les paysages délicats et colorés du peintre bisontin, où la nature exulte dans toute sa force et sa douceur.
Fortement recommandée…
Organisateur la Maison du Géant .
Maison du Géant 1 Place Saint-Anatoile Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté lamaisondugeant@orange.fr
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English : Jean-Luc Dufay
L’événement Jean-Luc Dufay Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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