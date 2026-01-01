Color Run Salins-les-Bains
Color Run Salins-les-Bains samedi 6 juin 2026.
Salins-les-Bains
Color Run
Parc des Cordeliers Salins-les-Bains Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Participez à la toute première Color Run organisée par l’Apel Saint Anatoile !
Cet événement haut en couleur est ouvert à tous, avec 3 parcours adaptés selon l’âge, pour permettre aux petits comme aux grands de profiter pleinement de l’expérience dans une ambiance festive et colorée.
Les distances proposées restent volontairement courtes à Salins, le dénivelé arrive vite, et nous souhaitons que l’événement reste accessible au plus large public. Nous avons également choisi de rester centrés sur le cœur de Salins pour faire vivre l’animation en centre-ville. Et pour ceux qui en veulent encore plus, le nombre de tours n’est pas limité !
Chaque participant recevra un pack complet comprenant
une paire de lunettes colorées (adulte)
un sachet de poudre colorée
un bandana
⚠️ Important pensez à vous munir d’un t-shirt blanc ! C’est le meilleur moyen de profiter pleinement des projections de couleurs et de repartir avec un souvenir unique.
Sur place, vous pourrez également profiter
d’un espace de restauration
d’une buvette
Cet événement est aussi une belle action solidaire l’ensemble des fonds récoltés contribuera au lancement de la rénovation des cours de l’école Saint Anatoile.
Venez courir, marcher ou simplement partager un moment festif… et colorer l’avenir des enfants !
1er départ 10h30
Retrait des kits à partir de 8h30, au parc des Cordeliers avec possibilité de petit déjeuner sur place .
Parc des Cordeliers Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Color Run
L’événement Color Run Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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