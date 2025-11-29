L’histoire de la Grande Saline en musique !, La Grande Saline de Salins-les-Bains, Salins-les-Bains

L’histoire de la Grande Saline en musique ! Samedi 23 mai, 19h30, 20h45 La Grande Saline de Salins-les-Bains Jura

Réservation obligatoire au 03.84.73.10.92

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Vous pensiez avoir percé tous les mystères de la Grande Saline ? Préparez-vous à voir vos certitudes s’envoler. Oubliez les conférences classiques : pour la quatrième année consécutive, les guides du site troquent leur costume habituel pour leurs « habits de lumière » et reviennent avec une proposition aussi audacieuse que décalée.

Le samedi 23 mai, à 19h30 et 20h45, la visite guidée bouleverse les codes pour se transformer en un véritable show interactif. Durant ce parcours hors du commun, deux guides vous raconteront l’épopée du sel, non pas par le discours, mais par le chant. L’Histoire sur un air de “ ce qui passe à la télé !”

Leur répertoire ? Un mélange surprenant et plein d’humour inspiré de la culture populaire : génériques de dessins animés cultes, thèmes de séries télévisées, jingles publicitaires entêtants , répliques de films légendaires… Au-delà de la découverte historique, la soirée prend des airs de jeu. Le public est invité à participer activement : saurez-vous reconnaître l’extrait interprété par vos guides ? Les plus fins connaisseurs ne repartiront pas les mains vides, puisqu’un cadeau sera remis au gagnant de ce quiz musical géant.

À noter : cette expérience est une visite guidée théâtralisée et interactive, et non un concert traditionnel. Une manière ludique et mémorable de redécouvrir notre patrimoine local.

La Grande Saline de Salins-les-Bains 3 place des salines 39110 Salins-les-Bains Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03.84.73.10.92 https://www.grande-saline.com https://www.facebook.com/GrandeSaline;https://www.instagram.com/grandesalinesalins;https://www.youtube.com/@grandesalinesalins2994 [{« type »: « phone », « value »: « 0384731092 »}, {« owner »: {« uid »: 51339554, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 60, « bookingContact »: « accueil@grande-saline.com », « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779557400000, « id »: 1}, {« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779561900000, « id »: 2}], « category »: « EVENEMENT_MUSIQUE », « musicType »: « CHANSON_VARIETE-OTHER », « editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}, {« type »: « email », « value »: « accueil@grande-saline.com »}] Elle est celle par qui commence l’épopée du sel en Franche-Comté : inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2009, la Grande Saline de Salins-les-Bains est le témoignage unique de 1200 ans de production industrielle de sel ignigène.

Depuis le VIIIe siècle et jusqu’en 1962, Salins-les-Bains a su tirer profit de ce don exceptionnel de la nature. C’est grâce au captage de l’eau salée et à son évaporation que la ville a acquis sa prospérité : au Moyen-Age, Salins-les-Bains est devenu la capitale économique de la Franche-Comté et la Grande Saline générait la moitié des revenus de la région.

Puisant d’abord l’eau salée dans les sources de surface, la Grande Saline se dote dès le 10e siècle de deux puits creusés à 13 mètres de profondeur. Pour protéger le sel si précieux, les puits sont protégés à partir du 11e siècle par une galerie souterraine voûtée en pierre s’étendant sur 165 mètres de longueur et 10 mètres de hauteur. Cette galerie majestueuse, semblable à une cathédrale, abrite un système de pompe hydraulique des 18e et 19e siècle toujours en activité : une roue de 5 mètres de diamètre mue par l’eau de la rivière entraîne un balancier en bois de 32 mètres de long et une pompe puisant l’eau salée à 246 mètres de profondeur pour remonter une saumure chargée à 330g de sel par litre.

Mais c’est dans le bâtiment d’évaporation qu’on transforme la saumure en or blanc, en la chauffant dans de vastes poêles à l’aide de bois puis de charbon. La Grande Saline conserve aujourd’hui la dernière poêle en France, témoin émouvant de ce savoir-faire, du labeur des sauniers et de la mémoire ouvrière de la saline.

Ouverte au public en 1968, la Grande Saline est un lieu chargé d’histoire qui conserve la mémoire d’un savoir-faire inattendu et d’une aventure humaine remarquable, ainsi que des éléments architecturaux et techniques uniques en Europe. La galerie souterraine est accessible par un escalier de 53 marches. 12° dans la galerie souterraine pendant environ 30 minutes.

Galerie accessible uniquement en visite guidée (durée : 1 heure)

Vous pensiez avoir percé tous les mystères de la Grande Saline ? Préparez-vous à voir vos certitudes s’envoler. Oubliez les conférences classiques : pour la quatrième année consécutive, les guides du…

© La Grande Saline de Salins-les-Bains