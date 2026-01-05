Festival Chanson en Fête MFR Maison Familiale Rurale Salins-les-Bains

Festival Chanson en Fête

MFR Maison Familiale Rurale 15 Route de Blégny Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14

16ème édition du festival

Concerts, animations, scène ouverte.

Programme 2026 en cours de préparation.

A l’affiche Davy Kilembe, Tribu Nougaro, Elsa gelly, Loic Lantoine, Boule et Emma la Clown.

Les réservations démarreront à la mi février. .

MFR Maison Familiale Rurale 15 Route de Blégny Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 49 62 12 contact@oreille-en-fete.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Chanson en Fête

L’événement Festival Chanson en Fête Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA