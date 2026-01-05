Festival Chanson en Fête MFR Maison Familiale Rurale Salins-les-Bains
MFR Maison Familiale Rurale 15 Route de Blégny Salins-les-Bains Jura
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-16
2026-05-14
16ème édition du festival
Concerts, animations, scène ouverte.
Programme 2026 en cours de préparation.
A l’affiche Davy Kilembe, Tribu Nougaro, Elsa gelly, Loic Lantoine, Boule et Emma la Clown.
Les réservations démarreront à la mi février. .
MFR Maison Familiale Rurale 15 Route de Blégny Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 49 62 12 contact@oreille-en-fete.fr
