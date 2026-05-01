L’histoire de la Saline en musique La Grande Saline Salins-les-Bains
L’histoire de la Saline en musique La Grande Saline Salins-les-Bains samedi 23 mai 2026.
Salins-les-Bains
L’histoire de la Saline en musique
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de La Nuit des Musées
Vivez une expérience nocturne hors du commun !
Deux interprètes vous invitent à redécouvrir l’histoire de la Saline en musique, ponctuée d’intermèdes inspirés du thème ça passe à la télé .
Explorez les lieux autrement, laissez-vous surprendre, relevez des défis et partagez un moment convivial en famille ou entre amis. Une soirée originale, immersive et pleine de surprises vous attend !
Sur réservation .
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’histoire de la Saline en musique
L’événement L’histoire de la Saline en musique Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Salins-les-Bains (Jura)
- Vernissage Métissage Le Bocal Salins-les-Bains 8 mai 2026
- Méditation guidée au handpan Atelier des possibles Salins-les-Bains 11 mai 2026
- Ciné goûter Club Bricolage Salins-les-Bains 11 mai 2026
- Festival Chanson en Fête MFR Maison Familiale Rurale Salins-les-Bains 14 mai 2026
- Rencontre avec la brasserie Miko Comptoir des Vignes Salins-les-Bains 16 mai 2026