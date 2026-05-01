L’histoire de la Saline en musique La Grande Saline Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

L’histoire de la Saline en musique

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de La Nuit des Musées

Vivez une expérience nocturne hors du commun !

Deux interprètes vous invitent à redécouvrir l’histoire de la Saline en musique, ponctuée d’intermèdes inspirés du thème ça passe à la télé .

Explorez les lieux autrement, laissez-vous surprendre, relevez des défis et partagez un moment convivial en famille ou entre amis. Une soirée originale, immersive et pleine de surprises vous attend !

Sur réservation .

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com

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English : L’histoire de la Saline en musique

L’événement L’histoire de la Saline en musique Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)