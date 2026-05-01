Méditation guidée au handpan Atelier des possibles Salins-les-Bains
Méditation guidée au handpan Atelier des possibles Salins-les-Bains lundi 11 mai 2026.
Salins-les-Bains
Méditation guidée au handpan
Atelier des possibles 5 avenue Pasteur Salins-les-Bains Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 19:00:00
fin : 2026-05-11 20:30:00
Date(s) :
2026-05-11
Venez vivre un voyage sonore et vibratoire ! Laissez-vous porter par les sonorités envoûtantes du handpan pour un moment de relaxation profonde, de pleine conscience et de lâcher-prise.
Places limitées, sur inscription.
Apportez un plaid et un oreiller si vous souhaitez. .
Atelier des possibles 5 avenue Pasteur Salins-les-Bains 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 00 19 81
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English : Méditation guidée au handpan
L’événement Méditation guidée au handpan Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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