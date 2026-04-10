Brocante Salins-les-Bains
Brocante Salins-les-Bains dimanche 17 mai 2026.
Salins-les-Bains
Brocante
Fort Saint André Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Un moment à ne pas manquer, plongez dans l’univers des bonnes affaires !
A l’occasion de sa brocante annuelle et pour sa deuxième édition le 17 mai 2026, le Fort SaintAndré ouvre ses portes le temps d’une journée, de 7h à 17h. Venez découvrir les différents
stands à la recherche d’objets de toute sorte ou de la pièce coup de cœur. Dans un cadre unique et chargé d’histoire, venez trouver vos perles rares !
Entre vêtements, objets anciens, livres, jouets et curiosités en tout genre, chaque allée est une promesse de découverte. Le cadre exceptionnel du Fort, avec ses panoramas à couper le souffle,
ajoute une dimension unique à cette expérience, mêlant patrimoine et plaisir de chiner. Que vous soyez amateur de bonnes affaires, amoureux des beaux objets ou simplement en
quête d’une sortie originale, cette brocante est l’évènement à ne pas manquer. Venez vivre une journée riche en émotions, où chaque objet raconte une histoire… et où la vôtre commence
peut-être.
Entré gratuite au Fort pour les visiteurs.
Buvette et petite restauration sur place.
Nous organisons également “Le jeu du poids mystère” Relevez le défi ! Estimez le poids de l’objet et tentez de gagner 2 accès complets pour le parc Vauban Aventures.
Le participant le plus proche du poids réel remporte le lot. En cas d’égalité, un tirage au sort désignera l’heureux gagnant.
Prix du ticket 1€.
Places exposants limitées !
Prix de l’emplacement 3€ mètre linéaire (minimum de 2ml et par multiple de 2).
Installation à partir de 6h.
Stationnement possible dans l’enceinte du fort dans la limite des places disponibles.
évènement annulé en cas de mauvaise météo .
Fort Saint André Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 16 61 info@fort-st-andre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante
L’événement Brocante Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Salins-les-Bains (Jura)
- Masterclass Rhum Place Aubarède Salins-les-Bains 29 avril 2026
- Jura Gravité VTT Salins-les-Bains Jura 1 mai 2026
- Le Maître des Secrets Salins-les-Bains Jura 1 mai 2026
- Sentier des gabelous Salins-les-Bains Jura 1 mai 2026
- 42ème Montée Internationale du Poupet Salins-les-Bains Jura 1 mai 2026