Brocante Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Brocante

Fort Saint André Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Un moment à ne pas manquer, plongez dans l’univers des bonnes affaires !

A l’occasion de sa brocante annuelle et pour sa deuxième édition le 17 mai 2026, le Fort SaintAndré ouvre ses portes le temps d’une journée, de 7h à 17h. Venez découvrir les différents

stands à la recherche d’objets de toute sorte ou de la pièce coup de cœur. Dans un cadre unique et chargé d’histoire, venez trouver vos perles rares !

Entre vêtements, objets anciens, livres, jouets et curiosités en tout genre, chaque allée est une promesse de découverte. Le cadre exceptionnel du Fort, avec ses panoramas à couper le souffle,

ajoute une dimension unique à cette expérience, mêlant patrimoine et plaisir de chiner. Que vous soyez amateur de bonnes affaires, amoureux des beaux objets ou simplement en

quête d’une sortie originale, cette brocante est l’évènement à ne pas manquer. Venez vivre une journée riche en émotions, où chaque objet raconte une histoire… et où la vôtre commence

peut-être.

Entré gratuite au Fort pour les visiteurs.

Buvette et petite restauration sur place.

Nous organisons également “Le jeu du poids mystère” Relevez le défi ! Estimez le poids de l’objet et tentez de gagner 2 accès complets pour le parc Vauban Aventures.

Le participant le plus proche du poids réel remporte le lot. En cas d’égalité, un tirage au sort désignera l’heureux gagnant.

Prix du ticket 1€.

Places exposants limitées !

Prix de l’emplacement 3€ mètre linéaire (minimum de 2ml et par multiple de 2).

Installation à partir de 6h.

Stationnement possible dans l’enceinte du fort dans la limite des places disponibles.

évènement annulé en cas de mauvaise météo .

Fort Saint André Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 16 61 info@fort-st-andre.com

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English : Brocante

L’événement Brocante Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA