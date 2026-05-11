Orchestre Cadenza Salle Notre Dame Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Orchestre Cadenza

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 16:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Concert de l’orchestre Cadenza.

Orchestre Symphonique

Organisateur: Ecole de musique intercommunale Arbois Poligny Salins Coeur du Jura .

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 31 51 99 ecole.musique@cc-aps.fr

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English : Orchestre Cadenza

L’événement Orchestre Cadenza Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA