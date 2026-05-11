Orchestre Cadenza Salle Notre Dame Salins-les-Bains
Orchestre Cadenza Salle Notre Dame Salins-les-Bains dimanche 17 mai 2026.
Salins-les-Bains
Orchestre Cadenza
Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Concert de l’orchestre Cadenza.
Orchestre Symphonique
Organisateur: Ecole de musique intercommunale Arbois Poligny Salins Coeur du Jura .
Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 31 51 99 ecole.musique@cc-aps.fr
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English : Orchestre Cadenza
L’événement Orchestre Cadenza Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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