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Orchestre Cadenza Salle Notre Dame Salins-les-Bains

Orchestre Cadenza Salle Notre Dame Salins-les-Bains dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Salle Notre Dame

Adresse : Rue Charles Magnin

Ville : 39110 Salins-les-Bains

Département : Jura

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Salins-les-Bains

Orchestre Cadenza

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:30:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Concert de l’orchestre Cadenza.
Orchestre Symphonique 

Organisateur: Ecole de musique intercommunale Arbois Poligny Salins Coeur du Jura   .

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 31 51 99  ecole.musique@cc-aps.fr

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English : Orchestre Cadenza

L’événement Orchestre Cadenza Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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