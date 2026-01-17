Ciné goûter Club Bricolage Salins-les-Bains

Ciné goûter

Club Bricolage 8 Rue du Petit Ramoneur Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

De rêve et de parrainage, un film de Anne-Sophie Birrot et Laetitia Douanne

Prix libre, avec gaufres et chocolats chaud.

Un film qui retrace l’aventure des Enchantières, des femmes construisant leur atelier à Montreuil, dans un grand chantier de révolte et de rêves. .

Club Bricolage 8 Rue du Petit Ramoneur Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté tisanesetbourgeons@protonmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné goûter

L’événement Ciné goûter Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA