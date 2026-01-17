Ciné goûter Club Bricolage Salins-les-Bains
Ciné goûter Club Bricolage Salins-les-Bains dimanche 8 février 2026.
Ciné goûter
Club Bricolage 8 Rue du Petit Ramoneur Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 16:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
De rêve et de parrainage, un film de Anne-Sophie Birrot et Laetitia Douanne
Prix libre, avec gaufres et chocolats chaud.
Un film qui retrace l’aventure des Enchantières, des femmes construisant leur atelier à Montreuil, dans un grand chantier de révolte et de rêves. .
Club Bricolage 8 Rue du Petit Ramoneur Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté tisanesetbourgeons@protonmail.com
