Ciné goûter Club Bricolage Salins-les-Bains

Ciné goûter Club Bricolage Salins-les-Bains dimanche 8 février 2026.

Ciné goûter

Club Bricolage 8 Rue du Petit Ramoneur Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 16:00:00
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

De rêve et de parrainage, un film de Anne-Sophie Birrot et Laetitia Douanne
Prix libre, avec gaufres et chocolats chaud.
Un film qui retrace l’aventure des Enchantières, des femmes construisant leur atelier à Montreuil, dans un grand chantier de révolte et de rêves.   .

Club Bricolage 8 Rue du Petit Ramoneur Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté   tisanesetbourgeons@protonmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné goûter

L’événement Ciné goûter Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA