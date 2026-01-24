Le crayon libre, le dessin comme parole centre ville Salins-les-Bains

Le crayon libre, le dessin comme parole

centre ville Quai Valette Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-02-14

Exposition des tableaux de Plantu installée allée Marcou et Quai Valette.

Également

– Un parcours ludique sous forme de jeu de piste, conçu par l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, vous permettra de découvrir les œuvres tout en explorant la ville.

– Une conférence interactive avec Plantu aura lieu le mardi 24 février à 15h30 à la Salle des Communes (uniquement sur inscription nombre de places limité) .

centre ville Quai Valette Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 12 mairie@mairie-salinslesbains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le crayon libre, le dessin comme parole

L’événement Le crayon libre, le dessin comme parole Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-21 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA