Arts Graphiques Place des Alliés Salins-les-Bains samedi 7 mars 2026.
Place des Alliés Local Althaïr Salins-les-Bains Jura
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-03-07 09:30:00
fin : 2026-03-07 12:30:00
2026-03-07
Vos émotions méritent une forme. Donnez leur le geste et la couleur !
Plongez dans un atelier où seules comptent la matière et l’intensité. Ce stage est une invitation à lâcher prise et à explorer la puissances des techniques manuelles.
Matériel fourni. Sur inscription, places limitées .
Place des Alliés Local Althaïr Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 00 47 78 althairsalins@gmail.com
