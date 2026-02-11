Arts Graphiques Place des Alliés Salins-les-Bains

Arts Graphiques

Place des Alliés Local Althaïr Salins-les-Bains Jura

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Vos émotions méritent une forme. Donnez leur le geste et la couleur !

Plongez dans un atelier où seules comptent la matière et l’intensité. Ce stage est une invitation à lâcher prise et à explorer la puissances des techniques manuelles.

Matériel fourni. Sur inscription, places limitées .

Place des Alliés Local Althaïr Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 00 47 78 althairsalins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arts Graphiques

L’événement Arts Graphiques Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA