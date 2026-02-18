Les Plantes de printemps Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains

Les Plantes de printemps

Place des Alliés de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Les plantes de printemps des alliées pour réveiller sa vitalité

Le printemps est là et la nature ne se contente pas de reverdir elle nous offre exactement ce dont notre corps a besoin pour faire peau neuve .

Rejoignez-nous pour un atelier autour des plantes détox et vitaminées qui boostent l’organisme après les mois de froid.

Animé par Manon Comacle Tisanes & Bourgeons.

Proposé par Althaïr .

Place des Alliés de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 41 32 14 tisanesetbourgeons@protonmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Plantes de printemps

L’événement Les Plantes de printemps Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA