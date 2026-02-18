Les Plantes de printemps Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains
Salins-les-Bains Jura
Tarif : 20 EUR
2026-03-21 10:30:00
2026-03-21 12:00:00
2026-03-21
Les plantes de printemps des alliées pour réveiller sa vitalité
Le printemps est là et la nature ne se contente pas de reverdir elle nous offre exactement ce dont notre corps a besoin pour faire peau neuve .
Rejoignez-nous pour un atelier autour des plantes détox et vitaminées qui boostent l’organisme après les mois de froid.
Animé par Manon Comacle Tisanes & Bourgeons.
Proposé par Althaïr .
+33 6 32 41 32 14 tisanesetbourgeons@protonmail.com
