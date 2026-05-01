Vernissage Métissage Le Bocal Salins-les-Bains
Vernissage Métissage Le Bocal Salins-les-Bains vendredi 8 mai 2026.
Salins-les-Bains
Vernissage Métissage
Le Bocal 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Exposition d’artisanat d’art
Thème pluridisciplinaire
En mai nous vous convions à découvrir les œuvres de cinq artisanes qui croisent les matières avec passion. Certaines vous sont connues, mais nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux talents qui sauront vous surprendre.
Marguerite CAILLÉ
Feutrière
France CHAPPUIS
Pâte de verre
Delphine MICHEL
Sculpture sur bois
Agnès MORISET
Peintre en décor
Dominique TERDJAN
Micro-macramé
Le Bocal est un lieu d’exposition dédié aux métiers d’art. Sa programmation, d’avril à décembre, propose tous les mois un thème différent pour une mise en lumière des multiples facettes de l’artisanat.
L’association Le Bocal est membre associé des Ateliers d’Art de France depuis 2020.
Nous organisons des événements accueillant du public et destinés à mettre en valeur les artisans d’art et les techniques qu’ils emploient. Ces actions peuvent également prendre la forme de conférences, ateliers, stages, démonstrations, formations & édition de publications. .
Le Bocal 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 41 21 68 contact@galerielebocal.art
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English : Vernissage Métissage
L’événement Vernissage Métissage Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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