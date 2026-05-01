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Vernissage Métissage Le Bocal Salins-les-Bains

Vernissage Métissage Le Bocal Salins-les-Bains vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Le Bocal

Adresse : 8B Rue de la République

Ville : 39110 Salins-les-Bains

Département : Jura

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Salins-les-Bains

Vernissage Métissage

Le Bocal 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Exposition d’artisanat d’art

Thème pluridisciplinaire

En mai nous vous convions à découvrir les œuvres de cinq artisanes qui croisent les matières avec passion. Certaines vous sont connues, mais nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux talents qui sauront vous surprendre.

Marguerite CAILLÉ
Feutrière

France CHAPPUIS
Pâte de verre

Delphine MICHEL
Sculpture sur bois

Agnès MORISET
Peintre en décor

Dominique TERDJAN
Micro-macramé

Le Bocal est un lieu d’exposition dédié aux métiers d’art. Sa programmation, d’avril à décembre, propose tous les mois un thème différent pour une mise en lumière des multiples facettes de l’artisanat.

L’association Le Bocal est membre associé des Ateliers d’Art de France depuis 2020.

Nous organisons des événements accueillant du public et destinés à mettre en valeur les artisans d’art et les techniques qu’ils emploient. Ces actions peuvent également prendre la forme de conférences, ateliers, stages, démonstrations, formations & édition de publications.   .

Le Bocal 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 41 21 68  contact@galerielebocal.art

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English : Vernissage Métissage

L’événement Vernissage Métissage Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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