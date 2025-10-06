42ème Montée Internationale du Poupet Salins-les-Bains

42ème Montée Internationale du Poupet

Organisée pendant le week-end de la Pentecôte, La Montée du Poupet est une course compétitive et conviviale à la fois ! Des centaines de coureurs se lancent depuis Salins-les-Bains à l’assaut d’un géant le Mont Poupet. L’objectif atteindre son sommet.

Du haut de ses 853m d’altitude, ce géant domine la vallée de la Furieuse et offrira aux courageux qui s’élanceront dans la course, un chemin fait de montées et de descentes.

Connue et reconnue parmi les meilleures classiques des courses pédestres, la course se distingue par son ambiance compétitive et conviviale à la fois, où les cloches et les claquettes accompagnent l’effort des compétiteurs. Les coureurs de tout niveau (aguerris et novices) et de tout horizon (plusieurs nationalités et beaucoup de départements représentés) parcourront 17,5 kilomètres avec 259 mètres de dénivelé négatif et 666m de dénivelé positif ! .

Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 35 89 74 paul.jeandot@wanadoo.fr

