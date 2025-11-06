Drag Freak Rue du Petit ramoneur Salins-les-Bains
Rue du Petit ramoneur Club bricolage Salins-les-Bains
Début : 2025-11-06 20:00:00
Soirée exceptionnelle réservée aux plus de 18 ans
CABARET D’HALLOWEEN DRAG FREAK
Vous aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir les créatures de la House of Détritus:
La femme fatale de la House: Stratholme @exhum3 !
L’alien folle des poubelles @francoiseditepollution
Notre clown trash préféré Jesus Touste Seul.e @jesus_all_alone !
La créature rampante de tes cauchemars, Egg @oz_gorgo !
Pianiste, chasseur de fantômes, inspecteur: La Clenche @la__clenche !
La plus belle des freaks Lolito @patrick.traffic !
Le monstre aux milles couleurs Kafar @aae.aay !
Le clown en burn out PEES @yummypees !
Et notre musicien masqué, Rombul @nino_ferez !
Paiement en espèces, pas de CB.
Tartes flambées et buvette sur place .
Jura Bourgogne-Franche-Comté clubbricolage@framagroupes.org
