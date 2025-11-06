Drag Freak Rue du Petit ramoneur Salins-les-Bains

Drag Freak

Rue du Petit ramoneur Club bricolage Salins-les-Bains Jura

Soirée exceptionnelle réservée aux plus de 18 ans

CABARET D’HALLOWEEN DRAG FREAK

Vous aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir les créatures de la House of Détritus:

La femme fatale de la House: Stratholme @exhum3 !

L’alien folle des poubelles @francoiseditepollution

Notre clown trash préféré Jesus Touste Seul.e @jesus_all_alone !

La créature rampante de tes cauchemars, Egg @oz_gorgo !

Pianiste, chasseur de fantômes, inspecteur: La Clenche @la__clenche !

La plus belle des freaks Lolito @patrick.traffic !

Le monstre aux milles couleurs Kafar @aae.aay !

Le clown en burn out PEES @yummypees !

Et notre musicien masqué, Rombul @nino_ferez !

Paiement en espèces, pas de CB.

Tartes flambées et buvette sur place .

Rue du Petit ramoneur Club bricolage Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté clubbricolage@framagroupes.org

