Salins-les-Bains

Balades (é)merveilleuses

Salins-les-Bains Jura

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-30 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-23 2026-04-30

Balades (é)merveilleuses.

Faites un pas de côté et le plein des sens en partant en balade avec Alix. Explorations sensorielles ludiques, dégustations de produits locaux et/ou sauvages, histoires…pour s’émerveiller et (re)découvrir le Cœur du Jura.

Niveau facile

Salins-les-Bains Au pied du Mont Poupet, à travers vignes et sous-bois, plongez dans le paysage et ses histoires.

Inscription obligatoire 48h à l’avance. .

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 46 68 alixdespond@gmail.com

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English : Balades (é)merveilleuses

L’événement Balades (é)merveilleuses Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA