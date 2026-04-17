Balades (é)merveilleuses Salins-les-Bains
Balades (é)merveilleuses Salins-les-Bains mardi 21 avril 2026.
Salins-les-Bains
Balades (é)merveilleuses
Salins-les-Bains Jura
Tarif : 20 – 20 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-30 17:00:00
Date(s) :
2026-04-21 2026-04-23 2026-04-30
Balades (é)merveilleuses.
Faites un pas de côté et le plein des sens en partant en balade avec Alix. Explorations sensorielles ludiques, dégustations de produits locaux et/ou sauvages, histoires…pour s’émerveiller et (re)découvrir le Cœur du Jura.
Niveau facile
Salins-les-Bains Au pied du Mont Poupet, à travers vignes et sous-bois, plongez dans le paysage et ses histoires.
Inscription obligatoire 48h à l’avance. .
Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 46 68 alixdespond@gmail.com
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English : Balades (é)merveilleuses
L’événement Balades (é)merveilleuses Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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