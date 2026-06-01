Jeux en bois et ateliers Route de Baud Salins-les-Bains dimanche 28 juin 2026.

Salins-les-Bains

Jeux en bois et ateliers

Route de Baud Lou Be Co Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Jeux en bois et ateliers au Chalet des Amis de la Nature, sur les hauteurs de Salins-les-Bains

Tout public, repas tiré du sac .

Route de Baud Lou Be Co Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté chantalbouillotte@yahoo.fr

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English : Jeux en bois et ateliers

L’événement Jeux en bois et ateliers Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA