Jeux en bois et ateliers Route de Baud Salins-les-Bains
Jeux en bois et ateliers Route de Baud Salins-les-Bains dimanche 28 juin 2026.
Salins-les-Bains
Jeux en bois et ateliers
Route de Baud Lou Be Co Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Jeux en bois et ateliers au Chalet des Amis de la Nature, sur les hauteurs de Salins-les-Bains
Tout public, repas tiré du sac .
Route de Baud Lou Be Co Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté chantalbouillotte@yahoo.fr
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English : Jeux en bois et ateliers
L’événement Jeux en bois et ateliers Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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