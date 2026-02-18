Voyage sonore place des aliés Salins-les-Bains

Voyage sonore

place des aliés Local Althaïr Salins-les-Bains Jura

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:15:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Atelier animé par G. Chabod (06 42 99 64 70)

Proposé par l’association Althaïr

Laissez -vous transporter par les vibrations et les harmonies lors de notre atelier unique de voyage sonore.

Plongez dans une expérience immersive où les sons des bols tibétains, des gongs, des carillons et autres instruments intuitifs vous guideront vers un état de relaxation profonde et de pleine conscience.

Places limitées. Sur inscription

Apportez un plaid ou un oreiller si vous le souhaitez .

place des aliés Local Althaïr Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 61 44 01 38 associationalthair@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voyage sonore

L’événement Voyage sonore Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA