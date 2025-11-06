Défendre le sel, l’or blanc! La Grande Saline Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Défendre le sel, l’or blanc!

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre des Journées du patrimoine de Pays

Défendre le sel, l’or blanc! Avec un guide, partez explorer des espaces méconnus de la saline et découvrez comment, au fil de l’histoire, cette richesse précieuse a été protégée et surveillée.

Réservation conseillée. .

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com

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English : Défendre le sel, l’or blanc!

L’événement Défendre le sel, l’or blanc! Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-25 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)