Fête de la Saint-Jean Salins-les-Bains
Fête de la Saint-Jean Salins-les-Bains samedi 27 juin 2026.
Salins-les-Bains
Fête de la Saint-Jean
Place des Prés Sainte-Marie Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-27
Fête de la Saint-Jean
Samedi 27 juin
Fête foraine
18h Messe
19h Repas
21h Départ du défilé (Place Aubarède)
Suivi de Feux d’artifice
Dimanche 28 juin
Fête foraine
15h Jeux en bois (gratuit)
16h30 Spectacle de Batukada
Lundi 29 juin
la Fête Foraine continue
Buvette et Petite Restauration
Organisé par le Comité des fêtes du Faubourg Pasteur Bracon .
Place des Prés Sainte-Marie Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté cf.faubourg@gmail.com
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English : Fête de la Saint-Jean
L’événement Fête de la Saint-Jean Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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