Fête de la Saint-Jean Salins-les-Bains samedi 27 juin 2026.

Salins-les-Bains

Fête de la Saint-Jean

Place des Prés Sainte-Marie Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-27

Fête de la Saint-Jean

Samedi 27 juin

Fête foraine

18h Messe

19h Repas

21h Départ du défilé (Place Aubarède)

Suivi de Feux d’artifice

Dimanche 28 juin

Fête foraine

15h Jeux en bois (gratuit)

16h30 Spectacle de Batukada

Lundi 29 juin

la Fête Foraine continue

Buvette et Petite Restauration

Organisé par le Comité des fêtes du Faubourg Pasteur Bracon .

Place des Prés Sainte-Marie Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté cf.faubourg@gmail.com

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English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA