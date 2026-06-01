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Fête de la Saint-Jean Salins-les-Bains

Fête de la Saint-Jean Salins-les-Bains samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place des Prés Sainte-Marie

Ville : 39110 Salins-les-Bains

Département : Jura

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Salins-les-Bains

Fête de la Saint-Jean

Place des Prés Sainte-Marie Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-27

Fête de la Saint-Jean

Samedi 27 juin
Fête foraine
18h Messe
19h Repas
21h Départ du défilé (Place Aubarède)
Suivi de Feux d’artifice

Dimanche 28 juin
Fête foraine
15h Jeux en bois (gratuit)
16h30 Spectacle de Batukada

Lundi 29 juin
la Fête Foraine continue

Buvette et Petite Restauration
Organisé par le Comité des fêtes du Faubourg Pasteur Bracon   .

Place des Prés Sainte-Marie Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté   cf.faubourg@gmail.com

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English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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