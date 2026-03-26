Journée bien-être & mouvement Local sport & forme Poligny
Journée bien-être & mouvement Local sport & forme Poligny dimanche 29 mars 2026.
Journée bien-être & mouvement
Local sport & forme 22 Rue du Collège Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-29
L’association Sport et Forme organise une journée bien-être et mouvement. Activités douces (yoga, pilates, étirements), relaxation et soins (massages, cohérence cardiaque, ateliers de respiration), bien-être et conseil (naturopathie, fleurs de Bach, produits au chanvre).
ACTIVITES DOUCES
Yoga
Pilates
Etirements
RELAXATION & SOINS
Massages
Cohérence cardiaque
Ateliers de respiration
BIEN-ETRE & CONSEIL
Naturopathie
Fleurs de Bach
Produits au chanvre
Buvette et petite restauration.
Réservations fortement conseillées .
Local sport & forme 22 Rue du Collège Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 25 33 19 asfjura@gmail.com
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English : Journée bien-être & mouvement
L’événement Journée bien-être & mouvement Poligny a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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