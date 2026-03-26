Journée bien-être & mouvement Local sport & forme Poligny

Journée bien-être & mouvement

Local sport & forme 22 Rue du Collège Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

L’association Sport et Forme organise une journée bien-être et mouvement. Activités douces (yoga, pilates, étirements), relaxation et soins (massages, cohérence cardiaque, ateliers de respiration), bien-être et conseil (naturopathie, fleurs de Bach, produits au chanvre).

ACTIVITES DOUCES

Yoga

Pilates

Etirements

RELAXATION & SOINS

Massages

Cohérence cardiaque

Ateliers de respiration

BIEN-ETRE & CONSEIL

Naturopathie

Fleurs de Bach

Produits au chanvre

Buvette et petite restauration.

Réservations fortement conseillées .

Local sport & forme 22 Rue du Collège Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 25 33 19 asfjura@gmail.com

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English : Journée bien-être & mouvement

L’événement Journée bien-être & mouvement Poligny a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA