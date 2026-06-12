Ma voix est libre Grigniotte café Salins-les-Bains
Ma voix est libre Grigniotte café Salins-les-Bains vendredi 3 juillet 2026.
Salins-les-Bains
Ma voix est libre
Grigniotte café 52 Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Conférence gesticulée par Claudine Roueff
Un témoignage fort et sensible, sur les blessures, la reconstruction et la nécessité de dire
Déconseillée au moins de 15ans
La Cabiotte .
Grigniotte café 52 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@associationlacabiotte.fr
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English : Ma voix est libre
L’événement Ma voix est libre Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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