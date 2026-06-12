Ma voix est libre Grigniotte café Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Ma voix est libre

Grigniotte café 52 Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Conférence gesticulée par Claudine Roueff

Un témoignage fort et sensible, sur les blessures, la reconstruction et la nécessité de dire

Déconseillée au moins de 15ans

La Cabiotte .

Grigniotte café 52 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@associationlacabiotte.fr

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English : Ma voix est libre

L’événement Ma voix est libre Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA