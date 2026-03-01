Marsupilami Salle de cinéma (médiathèque) Salins-les-Bains

Marsupilami

Salle de cinéma (médiathèque) 8 Bis Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-03-11 14:30:00

fin : 2026-03-11

2026-03-11

L’Ecran Mobile de Bourgogne Franche Comté, vous propose

Film de Philippe Lacheau

Avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze,

Élodie Fontan

Aventure, comédie France 1h39

A PARTIR DE 6 ANS

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos !

Écran Mobile est un réseau de cinéma itinérant mutualiste de 24 lieux de diffusion en Franche-Comté. Art et Essai et labellisé

Jeune Public et Patrimoine & Répertoire, Écran Mobile propose un cinéma de qualité ouvert à tous. Il assure une diffusion auprès des territoires et des publics éloignés de l’offre traditionnelle et l’accompagne par des actions d’éducation à l’image et de médiation entre les œuvres et leurs publics.

Pour cela, le réseau Écran Mobile s’appuie sur des relais locaux (associations, collectivités locales, établissements scolaires…) dans chaque commune partenaire pour porter ce projet.

Écran Mobile est un service du secteur culturel de la Ligue de l’enseignement de Bourgogne Franche-Comté. .

+33 3 81 25 51 48 ecranmobile@laliguebfc.org

English : Marsupilami

