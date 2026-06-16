Pieds Libres à La Cabiotte La Cabiotte Salins-les-Bains vendredi 10 juillet 2026.

Salins-les-Bains

Pieds Libres à La Cabiotte

La Cabiotte 52 rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La Cabiotte accueille Caroline Moireaux pour une soirée autour de son incroyable aventure Pieds Libres huit ans autour du monde, à pied, mais pas seulement.

Partie du Jura en 2011, Caroline a parcouru plus de 53 000 km, traversé 30 pays, rencontré des centaines de personnes et vécu un voyage bien plus grand qu’un simple périple géographique un cheminement humain, intérieur et profondément transformateur.

À travers une projection-conférence, elle partagera son expérience, ses rencontres, ses apprentissages, les réalités du voyage au long cours, mais aussi ce que cette aventure lui a appris sur la liberté, le courage, la confiance et la façon d’habiter le monde autrement.

Cette rencontre sera aussi l’occasion d’échanger avec elle autour de son parcours, de poser vos questions, et de découvrir ses livres, notamment à l’occasion de la sortie du tome 3.

Un moment convivial, inspirant et ouvert à toutes et tous, dans l’esprit chaleureux de La Cabiotte.

Projection-conférence

Échange avec Caroline Moireaux

Présentation et dédicace des livres

Moment convivial .

La Cabiotte 52 rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@associationlacabiotte.fr

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English : Pieds Libres à La Cabiotte

L’événement Pieds Libres à La Cabiotte Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA