Après-midi jeux vidéo Rue de la République Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Après-midi jeux vidéo

Rue de la République Médiathèque Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:50:00

fin : 2026-04-17 16:50:00

Date(s) :

2026-04-17

Ramène tes copaines !

3 sessions, sur inscription 13h30 14h40 15h50

Sur Wii Mario Kart course de kart. À partir de 8 ans.

Sur Switch Super Mario Bros. Wonder aventure. À partir de 6 ans.

Sur inscription .

Rue de la République Médiathèque Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr

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English : Après-midi jeux vidéo

L’événement Après-midi jeux vidéo Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA