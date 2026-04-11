Après-midi jeux vidéo Rue de la République Salins-les-Bains
Après-midi jeux vidéo Rue de la République Salins-les-Bains vendredi 17 avril 2026.
Salins-les-Bains
Après-midi jeux vidéo
Rue de la République Médiathèque Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:50:00
fin : 2026-04-17 16:50:00
Date(s) :
2026-04-17
Ramène tes copaines !
3 sessions, sur inscription 13h30 14h40 15h50
Sur Wii Mario Kart course de kart. À partir de 8 ans.
Sur Switch Super Mario Bros. Wonder aventure. À partir de 6 ans.
Sur inscription .
Rue de la République Médiathèque Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr
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English : Après-midi jeux vidéo
L’événement Après-midi jeux vidéo Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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