Visite de la collégiale Saint-Anatoile Office de tourisme Salins-les-Bains
Visite de la collégiale Saint-Anatoile Office de tourisme Salins-les-Bains vendredi 10 juillet 2026.
Salins-les-Bains
Visite de la collégiale Saint-Anatoile
Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10 11:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-21 2026-08-28
Découvrez la collégiale à travers l’histoire de la ville de Salins-les-Bains.
Rdv à l’Office de Tourisme 15 minutes avant le début de la visite ou devant la collégiale 5 minutes avant le début de la visite. .
Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
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English : Visite de la collégiale Saint-Anatoile
L’événement Visite de la collégiale Saint-Anatoile Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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