Sel fou La Grande Saline Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Sel fou

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:15:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Atelier des apprentis alchimistes

Les enfants sont invités à jouer les apprentis alchimistes et à découvrir la recette secrète pour créer leur propre sel fou !

Une activité amusante et pleine d’expériences pour éveiller la curiosité et l’imagination.

Atelier pour les enfants

Durée 1h15

Un moment ludique et créatif à partager en famille !

Sur réservation auprès de l’équipe de la Grande Saline de Salins-les-Bains. .

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com

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English : Sel fou

L’événement Sel fou Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA