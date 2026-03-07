Sel fou La Grande Saline Salins-les-Bains
Sel fou La Grande Saline Salins-les-Bains vendredi 17 juillet 2026.
Salins-les-Bains
Sel fou
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:15:00
fin : 2026-08-07 11:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Atelier des apprentis alchimistes
Les enfants sont invités à jouer les apprentis alchimistes et à découvrir la recette secrète pour créer leur propre sel fou !
Une activité amusante et pleine d’expériences pour éveiller la curiosité et l’imagination.
Atelier pour les enfants
Durée 1h15
Un moment ludique et créatif à partager en famille !
Sur réservation auprès de l’équipe de la Grande Saline de Salins-les-Bains. .
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com
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English : Sel fou
L’événement Sel fou Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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