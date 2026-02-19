Visite de Salins-les-Bains Office de tourisme Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Visite de Salins-les-Bains

Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20

Suivez le guide et découvrez l’histoire de la cité du sel en passant devant ses monuments emblématiques !

Durée: env. 1h.

Départ de l’Office de Tourisme, rdv 15 min avant

Tarifs: Adultes: 6€/ 18-12ans: 3€/ moins de 12 ans gratuit

Sur réservation dans l’un de nos offices de tourisme Arbois, Poligny et Salins-les-Bains. .

Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Visite de Salins-les-Bains

L’événement Visite de Salins-les-Bains Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA