Visite de l’apothicairerie de Salins Office de Tourisme Salins-les-Bains mardi 7 juillet 2026.

Salins-les-Bains

Visite de l’apothicairerie de Salins

Office de Tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20

Visite guidée: Apothicairerie abritant une importante collection de faïences, de pots au contenu quelque peu mystérieux.

Durée 1h

Départ de l’Office de Tourisme, rdv 10 minutes avant le départ. .

Office de Tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Visite de l’apothicairerie de Salins

L’événement Visite de l’apothicairerie de Salins Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA