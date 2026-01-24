S’il te plait, raconte-moi la saline… La Grande Saline Salins-les-Bains
S’il te plait, raconte-moi la saline… La Grande Saline Salins-les-Bains mardi 7 avril 2026.
S’il te plait, raconte-moi la saline…
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:15:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14
De 3 à 8 ans.
Laissez-vous bercer par les histoires de Pierrot le berger, de saint Anatoile et de Fleur, la courageuse fillette à la recherche du sel gemme. Entre ombres et lumières, les contes de la saline vous entrainent dans un univers merveilleux…
Durée: entre 20 et 30 minutes
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Sur réservation; .
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com
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English : S’il te plait, raconte-moi la saline…
L’événement S’il te plait, raconte-moi la saline… Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-11 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)