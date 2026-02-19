Visite du Dôme de Notre Dame Libératrice place des salines Salins-les-Bains
Visite du Dôme de Notre Dame Libératrice place des salines Salins-les-Bains mardi 7 juillet 2026.
Salins-les-Bains
Visite du Dôme de Notre Dame Libératrice
place des salines Office de tourisme Salins-les-Bains Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20
Interdit aux moins de 12 ans.
12 personnes Maximum.
Bonne condition physique, bonnes chaussures.
Escalier étroit.
Visite guidée de la charpente et montée au dôme de la chapelle Notre Dame Libératrice: Chapelle du 17ème siècle, construite suite à un vœu de la population pour remercier la Vierge d’avoir protégé les habitants des épidémies et pendant la guerre de Trente ans
Elle est dotée d’un plan ovale, surmonté d’un dôme récemment rénové avec ses tuiles vernissées, d’une tour lanterne et d’un clocheton.
Départ de l’Office de Tourisme, selon conditions météos, rdv à l’OT 10 minutes avant le départ
La chapelle est ouverte à la visite libre samedi et dimanche de 9h30 à 18h .
place des salines Office de tourisme Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite du Dôme de Notre Dame Libératrice
L’événement Visite du Dôme de Notre Dame Libératrice Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Salins-les-Bains (Jura)
- Journée bien-être & mouvement Local sport & forme Poligny 27 juin 2026
- Fête de la Saint-Jean Salins-les-Bains 27 juin 2026
- Massage bien-être, Place des alliés Salins-les-Bains 27 juin 2026
- Défendre le sel, l’or blanc! La Grande Saline Salins-les-Bains 27 juin 2026
- Voyage sonore place des aliés Salins-les-Bains 27 juin 2026