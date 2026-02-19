Visite du Dôme de Notre Dame Libératrice place des salines Salins-les-Bains mardi 7 juillet 2026.

Salins-les-Bains

Visite du Dôme de Notre Dame Libératrice

place des salines Office de tourisme Salins-les-Bains Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20

Interdit aux moins de 12 ans.

12 personnes Maximum.

Bonne condition physique, bonnes chaussures.

Escalier étroit.

Visite guidée de la charpente et montée au dôme de la chapelle Notre Dame Libératrice: Chapelle du 17ème siècle, construite suite à un vœu de la population pour remercier la Vierge d’avoir protégé les habitants des épidémies et pendant la guerre de Trente ans

Elle est dotée d’un plan ovale, surmonté d’un dôme récemment rénové avec ses tuiles vernissées, d’une tour lanterne et d’un clocheton.

Départ de l’Office de Tourisme, selon conditions météos, rdv à l’OT 10 minutes avant le départ

La chapelle est ouverte à la visite libre samedi et dimanche de 9h30 à 18h .

place des salines Office de tourisme Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Visite du Dôme de Notre Dame Libératrice

L’événement Visite du Dôme de Notre Dame Libératrice Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA