Sur les traces de Max et Julie Claudet Grande Saline Salins-les-Bains
Sur les traces de Max et Julie Claudet Grande Saline Salins-les-Bains mercredi 15 avril 2026.
Sur les traces de Max et Julie Claudet
Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:15:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-29
En s’inspirant des pièces issues des collections de la Ville de Salins, ou tout simplement en laissant libre cours à votre imagination, venez en famille modeler et façonner un objet à votre image.
A noter les pièces produites seront à récupérer chez le potier Benoît Dangon deux mois après l’atelier, le temps du séchage et de la cuisson ; elles ne seront pas envoyées.
Durée 1h15 environ
A partir de 5 ans
Sur réservation
Limité à 15 personnes. .
Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com
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English : Sur les traces de Max et Julie Claudet
L’événement Sur les traces de Max et Julie Claudet Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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