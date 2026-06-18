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La Savoureuse Tournée du Comté Place des Salines Salins-les-Bains

La Savoureuse Tournée du Comté Place des Salines Salins-les-Bains mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Place des Salines

Adresse : Grande Saline

Ville : 39110 Salins-les-Bains

Département : Jura

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Salins-les-Bains

La Savoureuse Tournée du Comté

Place des Salines Grande Saline Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Au programme des animations
Petits et grands pourront profiter de nombreuses activités
Atelier dégustation de Comté installé dans un esprit de salle de classe à ciel ouvert, avec tables et chaises pour accueillir les participants ;
Atelier accords gourmands découverte des associations Comté & cassis, Comté & idées culinaires, sous une tente de 9 à 18 m² selon les lieux ;
Animations pour les enfants chemin du lait, coloriages et jeux autour du Comté ;
Stand des Routes du Comté animé autour de notre célèbre triporteur ;
Et bien sûr, notre impressionnante meule gonflable de 3,50 mètres de diamètre, qui ne manque jamais d’attirer l’attention !   .

Place des Salines Grande Saline Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 23 51  cigc@comte.com

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English : La Savoureuse Tournée du Comté

L’événement La Savoureuse Tournée du Comté Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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