Brunch musical Route de Baud Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Brunch musical

Route de Baud Chalet Lou Be Co Salins-les-Bains Jura

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 15:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Ciboulette et compagnie vous présente son brunch musical avec le groupe Latchés et le duo M et Aime.

Sur réservation .

Route de Baud Chalet Lou Be Co Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 15 74 ciboulettetcie@gmail.com

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English : Brunch musical

L’événement Brunch musical Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA