Brunch musical Route de Baud Salins-les-Bains
Brunch musical Route de Baud Salins-les-Bains dimanche 19 juillet 2026.
Salins-les-Bains
Brunch musical
Route de Baud Chalet Lou Be Co Salins-les-Bains Jura
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 15:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Ciboulette et compagnie vous présente son brunch musical avec le groupe Latchés et le duo M et Aime.
Sur réservation .
Route de Baud Chalet Lou Be Co Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 15 74 ciboulettetcie@gmail.com
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English : Brunch musical
L’événement Brunch musical Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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