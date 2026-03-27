Les manip’ du Dr Chlorure La Grande Saline Salins-les-Bains
Les manip’ du Dr Chlorure La Grande Saline Salins-les-Bains mercredi 8 avril 2026.
Les manip’ du Dr Chlorure
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:15:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-22
Atelier à partir de 9 ans
Découvrez les secrets du sel avec cet atelier scientifique ludique. À travers 4 expériences fascinantes, vos petits explorateurs apprendront comment le sel se dissout, cristallise, se sépare du poivre et réagit à la chaleur.
Durée 1h15 environ
Sur réservation .
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com
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English : Les manip’ du Dr Chlorure
L’événement Les manip’ du Dr Chlorure Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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