Les manip’ du Dr Chlorure La Grande Saline Salins-les-Bains

Les manip’ du Dr Chlorure

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:15:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-22

Atelier à partir de 9 ans

Découvrez les secrets du sel avec cet atelier scientifique ludique. À travers 4 expériences fascinantes, vos petits explorateurs apprendront comment le sel se dissout, cristallise, se sépare du poivre et réagit à la chaleur.

Durée 1h15 environ

Sur réservation .

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com

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English : Les manip’ du Dr Chlorure

L’événement Les manip’ du Dr Chlorure Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)