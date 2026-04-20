L’Eclat de l’Or Blanc La Grande Saline Salins-les-Bains
L’Eclat de l’Or Blanc La Grande Saline Salins-les-Bains jeudi 16 juillet 2026.
Salins-les-Bains
L’Eclat de l’Or Blanc
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-20
Visite contée et théâtralisée dans les bâtiments de la saline, avec jeux de lumière et mises en scène spectaculaires. .
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com
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English : L’Eclat de l’Or Blanc
L’événement L’Eclat de l’Or Blanc Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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