LES LOCATAIRES La Paillette Rennes Jeudi 25 juin, 20h30 Tarifs : plein 11 € – réduit 7 € – gratuit enfants – 12 ans.

Une pièce de *Virginie Fouchault* mise en scène par *Juliette Dauzet*.

### Résumé

Antoine et Agnès traversent une rupture amoureuse. Chacun rumine, essaie de comprendre. Leurs différences sociales et familiales ont eu raison de leur amour. Du moins de leur histoire. Cette pièce explore l’intime, les petites voix qui nous parlent lorsque nous doutons, les « locataires ». Il y a cette voix qui nous aide à agir lorsque nous manquons d’énergie. Celle qui nous calme lorsque la colère nous envahit. Ou bien au contraire, celle qui l’alimente. Et dans cette journée où Antoine doit simplement choisir entre rejoindre un repas de famille ou rester chez lui, c’est le remue-ménage dans sa tête. Les souvenirs et les projections s’emmêlent, et même les morts reviennent pour enfin dire ce qu’ils n’ont jamais pu dire…

[*Je veux mes billets pour Les Locataires*](https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/les-locataires-18-juin-2026)

### Les autres pièces de la saison

• Les Chevaliers de la table très très ronde

• Rhapsody !

• CORPO.

• Madame Sans-Gêne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T22:00:00.000+02:00

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https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/les-locataires

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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